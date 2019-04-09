ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бетонная плита упала на автобус с пассажирами в Новосибирске (видео)

14:44
  • вторник
  • 09 апреля 2019

У пассажиров случилась истерика

В Новосибирске на автобус с пассажирами упала железобетонная плита. Инцидент произошел в Бронном переулке Кировского района.

Плита сорвалась с панелевоза Scania при обгоне. По данным ГИБДД, в ЧП виноват водитель грузовика – он недостаточно закрепил плиты. На записи с видеорегистратора проезжающей машины можно заметить, как падающая плита задевает заднюю часть автобуса, стоящего на остановке. От удара железо помялось, а заднее стекло полностью выпало.

В результате ДТП пострадал один человек, мужчину увезли в больницу, пишет интернет-газета "Фонтанка".

"Вся жизнь перед глазами пролетела. Не думала, что "Пункт назначения" может стать реальностью.  <...> Упали все в пролет между сиденьями", - рассказала пассажирка автобуса.

"Был в этом автобусе, там у девушки была истерика, и кондуктор сильно хромала, пожилая женщина. А так, вроде, все целы. Ссадины да царапины", - добавил другой.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Новосибирска начала проверку.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
ДТП в Новосибирске
ДТП в Новосибирске
ДТП в Новосибирске
ДТП в Новосибирске
ДТП в Новосибирске
ДТП в Новосибирске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.