Бетонная плита упала на автобус с пассажирами в Новосибирске (видео)

У пассажиров случилась истерика

В Новосибирске на автобус с пассажирами упала железобетонная плита. Инцидент произошел в Бронном переулке Кировского района.

Плита сорвалась с панелевоза Scania при обгоне. По данным ГИБДД, в ЧП виноват водитель грузовика – он недостаточно закрепил плиты. На записи с видеорегистратора проезжающей машины можно заметить, как падающая плита задевает заднюю часть автобуса, стоящего на остановке. От удара железо помялось, а заднее стекло полностью выпало.

В результате ДТП пострадал один человек, мужчину увезли в больницу, пишет интернет-газета "Фонтанка".

"Вся жизнь перед глазами пролетела. Не думала, что "Пункт назначения" может стать реальностью. <...> Упали все в пролет между сиденьями", - рассказала пассажирка автобуса.

"Был в этом автобусе, там у девушки была истерика, и кондуктор сильно хромала, пожилая женщина. А так, вроде, все целы. Ссадины да царапины", - добавил другой.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Новосибирска начала проверку.