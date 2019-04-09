Акция "Москва – с заботой об истории" стартует в преддверии Дня Победы

В Главархив можно сдать любые вещи и документы о Великой Отечественной войне

В столице стартовала акция "Москве — с заботой об истории", в ходе которой памятные вещи и документы о Великой Отечественной войне можно сдать в Главархив на хранение. Об этом сообщает ТВЦ.RU. Как рассказала главный хранитель фондов Главархива Москвы Елена Болдина, эта акция является важнейшим гражданско-патриотическим проектом.

"Уходят живые свидетели той эпохи, сохранение памяти об истории войны и людях - является значимой задачей для нашего общества. Цель акции - сохранить личные вещи и документы участников и очевидцев тех событий, документы, в которых отражены живые человеческие судьбы", - отметила она.

Болдина отметила, что для Главархива будут важны и ценны любые сохранившиеся в личных собраниях документы военных лет, в том числе письма, телеграммы, фотографии, очерки и дневники.

"Возможно, в семейных альбомах сохранились открытки, альбомы с фотографиями, хлебные карточки, билеты на проезд в городском транспорте, школьные сочинения и дипломные работы тех, кто учился в те годы. Кроме того, мы принимаем на хранение военные награды, вещественные источники, предметы военного быта, военную форму, грампластинки",- сказала Болдина.

Москвичи могут прийти в любой из 130 центров госуслуг и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях – участниках Великой Отечественной войны. Все материалы будут бережно отсканированы и размещены в электронной книге памяти "Бессмертный полк – Москва", а оригиналы сразу же возвращены владельцам.