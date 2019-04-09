"Мой район" создаст учреждения культуры в шаговой доступности горожан

Столичные учреждения культуры посещают 67 миллионов человек в год

В Москве появятся учреждения культуры в шаговой доступности. Начиная с 2019 года библиотеки, культурные центры и детские художественные школы будут отремонтированы и оснащены новым оборудованием.

Учреждения культуры в шаговой доступности будут созданы в рамках программы "Мой район". Об этом сообщает агентство "Москва".

Посещаемость учреждений культуры в Москве достигает 67 миллионов человек в год. В среднем каждый москвич посещает музей, театр или концертный зал пять раз в год.