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Путин пообещал преференции бизнесменам, инвестирующим в Арктику

15:09
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Новая стратегия развития российской Арктики до 2035 года будет принята в этом году, пообещал президент

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге, передает "ТВ Центр".

Президент заявил, что Россия вскоре примет стратегию развития этого региона до 2035 года. Также глава государства пригласил иностранных партнёров участвовать в создании портов-хабов в Мурманске и Петропавловске-Камчатском.

Также, по словам президента, правительство разработает закон об особых преференциях для бизнеса, инвестирующего в Арктику. Госдума должна принять документ уже в осеннюю сессию.

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