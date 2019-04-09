Путин пообещал преференции бизнесменам, инвестирующим в Арктику

Новая стратегия развития российской Арктики до 2035 года будет принята в этом году, пообещал президент

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге, передает "ТВ Центр".

Президент заявил, что Россия вскоре примет стратегию развития этого региона до 2035 года. Также глава государства пригласил иностранных партнёров участвовать в создании портов-хабов в Мурманске и Петропавловске-Камчатском.

Также, по словам президента, правительство разработает закон об особых преференциях для бизнеса, инвестирующего в Арктику. Госдума должна принять документ уже в осеннюю сессию.