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В Москве юноша проснулся с мертвой студенткой

15:18
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Девушка пожаловалась на тошноту и не проснулась на следующий день

18-летняя студентка промышленно-экономического колледжа имени Плеханова скончалась во сне. Накануне смерти она посещала концерт, после которого девушке стало плохо, она почувствовала озноб и тошноту. До дома студентку довел ее друг, однако медиков решили не вызывать.

На следующее утро юноша обратил внимание, что его подруга не подает признаков жизни. Приехавшие врачи установили предварительный диагноз – сильное отравление или кардиомиопатия.

Состава преступления не найдено, поэтому следователи пока решили не возбуждать уголовное дело, передает канал "360". Сейчас судмедэксперты проводят необходимые следственные действия.

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