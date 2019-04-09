В Москве юноша проснулся с мертвой студенткой

Девушка пожаловалась на тошноту и не проснулась на следующий день

18-летняя студентка промышленно-экономического колледжа имени Плеханова скончалась во сне. Накануне смерти она посещала концерт, после которого девушке стало плохо, она почувствовала озноб и тошноту. До дома студентку довел ее друг, однако медиков решили не вызывать.

На следующее утро юноша обратил внимание, что его подруга не подает признаков жизни. Приехавшие врачи установили предварительный диагноз – сильное отравление или кардиомиопатия.

Состава преступления не найдено, поэтому следователи пока решили не возбуждать уголовное дело, передает канал "360". Сейчас судмедэксперты проводят необходимые следственные действия.