Уставший от целующихся змей Киркоров толкнул Пугачеву в объятия Галкина

Юмориста назвали "симпатичным очкариком"

Звезда российской эстрады Алла Пугачева и юморист Максим Галкин рассказали о том, как именно они познакомились. Будущих супругов случайно свел друг с другом муж Пугачевой Филипп Киркоров. Это произошло 18 лет назад в Витебске во время музыкального конкурса "Славянский базар".

На том фестивале у начинающего и еще мало кому известного юмориста был первый в его жизни сольный концерт. Впервые Пугачева увидела Галкина в отеле "Эридан".

"Мы спустились в фойе гостиницы, где я и увидела этого симпатичного очкарика. Я почувствовала взгляд, злобно как-то повернулась, и увидела эти глаза", - рассказала Пугачева.

По ее словам, молодой артист смотрел на нее "проникающим в самое сердце взглядом". При этом глаз он так и не отвел в отличие от опытной в этих делах Примадонны. Между ними пробежала "какая-то искра". Откровениями звезды поделились в эфире НТВ, говорится на сайте телеканала.

"Это Макс Галкин. Очень приятно", - заявил 18 лет назад Киркоров. Сам король российской поп-эстрады признался, что Галкин оказался очень коммуникабельным и позитивным человеком, с которым было очень легко. "Мы устали от нашей музыкальной тусовки, этого террариума целующихся змей, и вдруг появляется улыбчивый, приятный молодой человек", - отметил Киркоров.

Сам Галкин подчеркнул, что знакомство нельзя было назвать любовью с первого взгляда. Сначала он почувствовал простое любопытство. "Как это, сама Алла? Я был всегда поклонником ее творчества", - добавил он.

Ранее в Дагестане было завершено расследование уголовного дела о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года. Один из фигурантов, Хидирнеби Казуев, признался, что это было заказное убийство, которое инициировал Галкин. За преступление шоумен якобы предложил боевику два миллиона рублей. В ответ сам Галкин возмутился такой журналистской фантазией. Происходящее он назвал весенним обострением.

Киркоров и Пугачева женились в 1994 году. Вместе они прожили 11 лет. Развелись артисты в феврале 2005 года. Одной из возможных причин называли долги певца за мюзикл "Чикаго".