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Жванецкий получил травму перед концертом

15:54
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Выступление перенесли на июнь

Сатирик Михаил Жванецкий сломал руку перед юбилейным концертом в Светлогорске (Калининград) из-за чего выступление перенесли на 9 июня.
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Народному артисту уже провели операцию и отпустили домой. "Пока он (Жванецкий - прим.ред.) в нерабочем состоянии, потому что нужно беречь руку. Сейчас он нуждается в лечении и физиотерапии", - рассказал представитель артиста агентству "Москва".

Все ближайшие выступления в Калининграде и Санкт-Петербурге перенесли как минимум на месяц, чтобы рука сатирика полностью зажила. Купленные билеты будут действительны на новую дату.

В марте сатирик отметил свой юбилей – ему исполнилось 85 лет.  

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