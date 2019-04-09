Жванецкий получил травму перед концертом

Выступление перенесли на июнь

Сатирик Михаил Жванецкий сломал руку перед юбилейным концертом в Светлогорске (Калининград) из-за чего выступление перенесли на 9 июня.

Народному артисту уже провели операцию и отпустили домой. "Пока он (Жванецкий - прим.ред.) в нерабочем состоянии, потому что нужно беречь руку. Сейчас он нуждается в лечении и физиотерапии", - рассказал представитель артиста агентству "Москва".

Все ближайшие выступления в Калининграде и Санкт-Петербурге перенесли как минимум на месяц, чтобы рука сатирика полностью зажила. Купленные билеты будут действительны на новую дату.

В марте сатирик отметил свой юбилей – ему исполнилось 85 лет.