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Президент Исландии заговорил по-русски

15:46
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Гвюдни Йоуханнессон заявил о важности настоящей дружбы

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон во вторник принял участие в Международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога", который проходит в Петербурге. При этом глава государства обратился к залу на русском языке, передает ТВЦ.Ru.

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Йоуханнессон рассказал, что он учил русский много лет назад и его уровень владения языком не очень хорош. "Забыл почти все, но это я помню, это я могу сказать и это я хочу сказать: нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба", - отметил исландский лидер.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Владимиром Путиным в Кремле также заговорил по-русски. Он сказал "спасибо" российскому лидеру и Министерству обороны за передачу Израилю останков погибшего в 1982 году сержанта Закарии Баумеля.

В ноябре 2017 года президент Чехии Милош Земан на встрече с Путиным в Сочи заговорил на русском языке и попросил не переводить его слова на чешский.

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