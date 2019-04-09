Президент Исландии заговорил по-русски

Гвюдни Йоуханнессон заявил о важности настоящей дружбы

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон во вторник принял участие в Международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога", который проходит в Петербурге. При этом глава государства обратился к залу на русском языке, передает ТВЦ.Ru.

Йоуханнессон рассказал, что он учил русский много лет назад и его уровень владения языком не очень хорош. "Забыл почти все, но это я помню, это я могу сказать и это я хочу сказать: нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба", - отметил исландский лидер.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Владимиром Путиным в Кремле также заговорил по-русски. Он сказал "спасибо" российскому лидеру и Министерству обороны за передачу Израилю останков погибшего в 1982 году сержанта Закарии Баумеля.

В ноябре 2017 года президент Чехии Милош Земан на встрече с Путиным в Сочи заговорил на русском языке и попросил не переводить его слова на чешский.