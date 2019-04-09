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Партизан и похититель бомжей: что известно о пойманном под Москвой правосеке Пирожке

15:44
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Игорь Пирожок сколотил группу, чтобы вести партизанскую войну против России

9 апреля правоохранительные органы задержали в столичном регионе украинского неонациста Игоря Пирожка, сообщили ТВЦ.RU в ФСБ. 

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В пресс-службе ведомства рассказали, что в доме у 51-летнего украинца обнаружили литературу, символику и обмундирование запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". На Игоря Пирожка завели уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Подозреваемого заключили под стражу.  

По версии правоохранительных органов, в 2014 году Игорь Пирожок, находясь на Украине, вступил в "Правый сектор" под псевдонимом Роман Чирка. Вместе со своими единомышленниками он сколотил отряд "Хорти" ("Борзые"), чтобы вести партизанскую войну против России. С 2018 по 2019 годы Пирожок, проживавший в Московском регионе по разным конспиративным адресам, распространял идеологические и агитационно-пропагандистские материалы "Правого сектора".

Отметим, что за плечами у Игоря Пирожка богатый преступный опыт. В 90-е годы он основал в России нацистскую организацию "Легион "Вервольф", вместе с членами которой попытался устроить взрыв в спорткомплексе "Олимпийский" и напал на Марфо-Мариинскую обитель в Москве. По слухам, Пирожок похищал бездомных людей, чтобы отрабатывать на них болевые приемы и делать из них чернорабочих. По некоторым данным, Пирожок был причастен к убийству своего соратника Валерия Старчикова. СМИ писали, что он отрезал у трупа уши и заспиртовал их. 

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