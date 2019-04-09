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Обнимавшуюся с Виторганом актрису сравнили с Собчак

16:40
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Интернет-пользователи увидели в объятиях Виторгана и Екамасовой намек на любовные отношения

Актер Максим Виторган сфотографировался в обнимку со своей коллегой Дарьей Екамасовой, чем вызвал у интернет-пользователей бурю эмоций. 

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Максим Виторган, недавно порвавший с журналисткой и политиком Ксенией Собчак, опубликовал в своем Instagram фото, на котором он обнимается с Дарьей Екамасовой. По словам артиста, его коллега просила передать своим поклонникам, что она родила ребенка и хочет вернуться к работе, в связи с чем ищет режиссера. "И добавлю от себя: она прекрасна!" – написал Виторган. 

Этот снимок умилил многих интернет-пользователей. Они забросали Виторгана хвалебными комментариями, назвав его красивым и интересным мужчиной. "Мужчина мечты", - не сдержала эмоций одна из подписчиц. 

Некоторые фанаты посчитали фото Виторгана и Екамасовой намеком на романтические отношения между ними. При этом не обошлось без упоминания Ксении Собчак. "Прекрасно смотритесь", - написал один юзер. "Ему, наверное, повезет [с ней], хотя мне Собчак больше нравится", - признался другой. "Максим, пусть Вам повезет! – пожелал еще один пользователь Instagram. - Так хочется, чтоб душа Ваша снова наполнилась любовью и светом! Так и будет".

Напомним, Максим Виторган и Ксения Собчак поженились в 2013 году. У пары родился ребенок Платон. В начале 2019 года поползли слухи о том, что звездные супруги разводятся и что Собчак закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым. 8 марта звездная пара официально объявила о своем расставании. 

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