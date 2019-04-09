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Путин раскрыл отношения с Трампом

17:20
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Он прокомментировал публикацию доклада Роберта Мюллера

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить полноценный и равноправный диалог с Вашингтоном. При этом он признал, что у него есть разногласия с американским лидером Дональдом Трампом.

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"Я совершенно не защищаю сейчас президента Трампа, у нас полно разногласий. При его администрации введено огромное количество санкций против России, с чем, конечно, мы не соглашаемся и не согласимся никогда, и считаем, что это контрпродуктивно", - подчеркнул он.

При этом Путин признал, что если будет возобновлен полноценный диалог между США и Россией, то Москва будет этому только рада, передает РИА Новости.

Также Путин отметил, что внутриполитическая ситуация в США после публикации расследования спецпрокурора Роберта Мюллера не улучшилась. При этом атаки на американского президента продолжаются, сообщает "Интерфакс".

"Те группы, которые атакуют законно избранного президента, не соглашаются с выбором американского народа, обнуляют результаты. Это и есть кризис политической системы", - сказал он. Путин добавил, что такого раньше в истории США не было.

24 марта спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал выводы расследования о "российском следе в выборах США". По его мнению, вмешательство Москвы действительно было, однако Дональд Трамп и члены его штаба к этому не имели отношения.

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