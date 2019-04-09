Путин парировал заявление шведского премьера цитатой из Пушкина

Российский лидер прочитал строки из поэмы "Полтава"

Президент России Владимир Путин процитировал Александра Пушкина и вспомнил о хоккее в ответ на заявление шведского премьер-министра Стефана Лёвена, который словами из стихотворения "Медный всадник" выразил свое восхищение Санкт-Петербургом.

Шведский политик, выступая на пленарном заседании V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", назвал Петербург городом потрясающей красоты. По его словам, Северная столица России имеет большое историческое значение для шведско-российских отношений.

"Я процитирую великого Пушкина: "Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу", - приводит слова Стефана Лёвена ТВЦ.Ru.

Выступление шведского премьера не оставило равнодушным Владимира Путина, который вспомнил строки из поэмы Александра Пушкина "Полтава": "Ура! Мы ломим, гнутся шведы". Президент сказал, что эти слова россияне вспоминают во время хоккейных матчей между сборными России и Швеции. "И к сожалению для наших болельщиков мы не так часто можем воспроизвести эти строчки", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон, который также принял участие в форуме "Арктика - территория диалога", обратился к залу на русском языке. "Нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба", - сказал политик, признавшись, что он почти полностью забыл русский язык, который изучал много лет назад.