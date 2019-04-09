Путин обозначил приоритеты в освоении Арктики

Стратегия развития Заполярья рассчитана до 2035 года

Планы освоения северных полярных регионов и перспективы сотрудничества разных стран в этой сфере обсуждаются в Санкт-Петербурге. Там начал работу 5-й международный форум "Арктика - территория диалога", передает "ТВ Центр".

В России в этом году будет подготовлена новая стратегия развития Заполярья, рассчитанная до 2035-го года. Её ключевая задача, как сообщил Владимир Путин, поднять качество жизни людей в Арктике на уровень не ниже среднего по стране. Будет расти экономическое значение северных регионов. Уже сейчас на долю Арктики приходится более 10 процентов всех инвестиций в России. Особое внимание предстоит уделить развитию транспорта всех видов. Освоение Арктики будет вестись на самой современной научной базе с обеспечением баланса между экономическими интересами и задачами сохранения природы.

"Для комплексного развития региона, для решения уникальных, нестандартных задач в высоких широтах нам нужна мощная научная, кадровая, технологическая база. Мы уже приступили к созданию в регионах страны научно-образовательных центров, которые интегрируют возможности университетов, исследовательских институтов, бизнеса, реального сектора экономики. Такой центр обязательно будет и в одном из наших арктических регионов и должен обеспечить как развитие фундаментальной науки, так и решение прикладных, практических задач освоения Арктики. И приглашаем всех заинтересованных коллег к совместной работе в области судостроения, связи, безопасности мореплавания, в сфере экологии, добычи полезных ископаемых и биоресурсов", - отметил Путин.

Для запуска новых проектов и поощрения инвестиций Россия введёт различные налоговые льготы, а также упростит порядок предоставления земельных участков. Правительству, по словам Владимира Путина, дано поручение подготовить проект закона об особой системе преференций для капиталовложений в Арктике. Президент также отметил, что действующие против России санкции, безусловно, вредят планам освоения заполярья. Однако остановить реализацию крупных проектов они не могут. Потенциал региона огромен, и интерес зарубежных партнёров к нему высок.

В рамках форума Владимир Путин встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Эта страна последние два года председательствует в Арктическом совете. И за это время, по словам Владимира Путина, удалось многое сделать. Интерес к Арктике растёт во всём мире. А диалог, который ведут соседи по региону, может стать примером для других государств. Президенты обсудили также перспективы развития российско-финских связей.