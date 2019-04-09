Появились подробности обнаружения детей-маугли в Мытищах

Детей годами не мыли, а из продуктов им оказались знакомы только хлеб и вода

Следственные органы Подмосковья начали проверку по факту обнаружения в Мытищах сразу четверых детей-маугли. Трое мальчиков и девочка в возрасте от 2 до 8 лет жили с мамой и бабушкой в антисанитарных условиях, не посещали образовательных заведений и не были прикреплены к поликлинике. Даже свидетельство о рождении обнаружилось только у старшей сестры.

Многодетная мама нежно прижимает к себе старшую дочь и двух её младших братьев. На этих фото самая обычная семья, отмечает "ТВ Центр".

Так уже выглядят фотографии службы опеки подмосковных Мытищ – они сделаны в момент, когда сотрудники полиции забирали из квартиры всех четверых детей Инессы Кузнецовой. Оказалось, что на троих младших сыновей у неё не было вообще никаких документов. Дети не были прикреплены к поликлинике, не ходили в школу и в детский сад.

С просьбой проверить семью в полицию обратилась консьерж дома, которая давно не видела детей на прогулке. Дети проживали с мамой и бабушкой, по словам соседей, ничем не отличались от остальных.

Двоих старших сыновей 4 и 6 лет передали во временную семью. 8-летнюю Софию отправили в реабилитационный центр, а самого младшего из детей - в дом малютки. Детский омбудсмен Анна Кузнецова направила запрос в подмосковную опеку о предоставлении полной информации о детях.

В этой истории вопросы остаются и к семье и к органам опеки. И искать ответы на них теперь будут следователи.

Татьяна Сидорова, Алексей Овчинников, "ТВ Центр".