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В Москве обсудили отношения России со странами Востока

20:03
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Западоцентризм устарел

Российская внешняя политика должна сменить исключительно прозападную ориентацию последних десятилетий и постараться выстроить достойные отношения с высокоразвитыми цивилизациями Востока. Об этом во вторник шла речь на российско-индийской конференции, которая прошла в международном дискуссионном клубе "Валдай", передает "ТВ Центр".

Дружба нашей страны с Индией оборвалась с распадом Советского Союза. И когда Москва вновь обратила внимание на Южную Азию, ситуация кардинально изменилась. Индию, превратившуюся из страны третьего мира в сильную державу, сделали сферой своих стратегических интересов Соединенные Штаты. По мнению международных экспертов, сегодня настало время исправить исторические недоразумения.

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