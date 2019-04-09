В Москве обсудили отношения России со странами Востока

Западоцентризм устарел

Российская внешняя политика должна сменить исключительно прозападную ориентацию последних десятилетий и постараться выстроить достойные отношения с высокоразвитыми цивилизациями Востока. Об этом во вторник шла речь на российско-индийской конференции, которая прошла в международном дискуссионном клубе "Валдай", передает "ТВ Центр".

Дружба нашей страны с Индией оборвалась с распадом Советского Союза. И когда Москва вновь обратила внимание на Южную Азию, ситуация кардинально изменилась. Индию, превратившуюся из страны третьего мира в сильную державу, сделали сферой своих стратегических интересов Соединенные Штаты. По мнению международных экспертов, сегодня настало время исправить исторические недоразумения.