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Лукашенко рассвирепел из-за "гвалта" после его слов о Порошенко

18:07
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Он вспомнил Рональда Рейгана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на всех, кто остался недоволен его прогнозом относительно выборов на Украине. Во вторник он совершает рабочую поездку в Логойский район Минской области.
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"Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, - не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь? – отметил белорусский лидер.

По его словам, теперь многие считают, что он поддерживает именно Порошенко, как будто тот является его другом, а оппонент украинского лидера на выборах шоумен Владимир Зеленский - врагом. При этом он подчеркнул, что Зеленского "дубасят" в том числе и в России, "вспоминают ему актерскую профессию", передает БелТА.  "А что, актер не может быть президентом?" – добавил он.

Также Лукашенко вспомнил Рональда Рейгана, который начинал свою карьеру в кино и на радио, а затем избирался президентом США. А еще белорусский лидер обратил внимание на то, что на Украине принятие многих решений зависит от одобрения парламента. В связи с этим он вспомнил, что Порошенко удавалось договориться с парламентариями. У него была своя фракция.

"Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров [президентом] - все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой. Нет, гвалт устроили…", - сказал Лукашенко.

Накануне, в понедельник Лукашенко дал прогноз на исход выборов на Украине. По его словам, одного из кандидатов он очень хорошо знает, а другого видел только в кино. При этом он склонен думать, что эти президентские "выборы выиграет Порошенко". Он также предостерег украинского лидера от судьбы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Шоумен Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, а Петр Порошенко — 15,59%. На третьем месте оказалась Юлию Тимошенко. За нее проголосовали 13,4% украинцев. Во втором туре, который состоится 21 апреля, продолжат борьбу Зеленский и Порошенко.

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