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Участников митинга против Зеленского обвинили в продажности

18:21
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Команда шоумена назвала сумму, которую пообещали протестующим

9 апреля несколько сотен человек устроили митинг у офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Они протестуют против того, чтобы шоумен участвовал в борьбе за главный пост в стране. 

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По предварительным данным, на улице Новоселицкая в Киеве собрались от 500 до 1 тысячи человек. Судя по видео в соцсетях, митингующие спокойно стоят и слушают одного из организаторов мероприятия, который произносит речи с помощью громкоговорителя. Несколько участников митинга держат в руках небольшие транспаранты.  

Команда Владимира Зеленского у себя в Facebook назвала эту акцию проплаченной провокацией. Сторонники актера утверждают, что людям, в том числе студентам киевских вузов, предложили по 300 гривен (свыше 10 долларов) за участие в "сомнительной акции". 

"Очень много людей подходит - как молодых, так и старых. И они, вероятно, не понимают, что происходит. Они пришли сюда постоять за определенную сумму денег", - сообщила команда главной звезды сериала "Слуга народа". 

Напомним, Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко прошли во второй тур президентских выборов на Украине. Официальные дебаты кандидатов состоятся 19 апреля. Как ранее стало известно, их стоимость составит около 5,9 миллиона гривен (218 тысяч долларов). 

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