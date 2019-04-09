Появилось видео с читающим рэп разгневанным Леонидом Слуцким

Тренера вывел из себя арбитр матча

Главный тренер футбольного клуба "Витесс" из Нидерландов стал звездой интернета. Он в жесткой манере раскритиковал работу арбитра матча его команды с ПСВ в рамках чемпионата страны (3:3) - Сердара Гёзюбююка, передает ТВЦ.RU.

Гневную речь специалиста наложили на бит. В итоге получилась рэп-композиция. Ее опубликовали в Twitter. Видео сразу же стало вирусным.

Во время разговора с журналистом, экс-тренер ЦСКА и сборной России высказал недовольство решением Гёзюбююка назначить первый из двух пенальти в ворота его команды. По его мнению, систему видеоповторов (VAR) не зря придумали в футболе, однако рефери ею не пользовался.

После встречи Слуцкий заявил, что Гёзюбююк даже не стал с ним разговаривать и отказался объяснять причину такого решения. По мнению Слуцкого, голландский судья попросту не любит "толстых или лысых людей".

Между тем сам Слуцкий оказался в восторге от видеоролика. Об этом сообщил журналист Тимур Журавель. Он показал это видео тренеру, сообщает "Спорт-экспресс".

Леонид Слуцкий трижды приводил московский ЦСКА к победе в чемпионате России. Также он дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок России. В 2009 году специалист выводил армейцев в четвертьфинал Лиги чемпионов, что стало лучшим достижением российских клубов в главном клубном турнире Европы с 1996 года.

Кроме того, Слуцкий тренировал сборную России, с которой пробился на чемпионат Европы 2016 года. Однако там он не снискал успеха. Россияне провалились, заняв последнее место в своей группе.

После этого началась зарубежная карьера. В июне 2017 года он возглавил английский "Халл Сити". Однако в конце того же года контракт был расторгнут. В марте 2018-го стало известно, что Слуцкий возглавит "Витесс". Сейчас он занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Позади 29 туров.