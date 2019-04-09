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Невестка Сергея Есенина ушла из жизни в возрасте 84 лет

19:30
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Алину Есенину похоронят 11 апреля на Ваганьковском кладбище

В понедельник, 8 апреля, на 85-м году жизни скончалась Алина Есенина, которая была замужем за Константином Есениным - сыном поэта Серебряного века. 

Алину Есенину похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве рядом со своим мужем, который умер в 1986 году. Прощание с невесткой Сергея Есенина пройдет 11 апреля. Причину смерти женщины пока не называют.   

Как пишет агентство "Москва" со ссылкой на Московский государственный музей Сергея Есенина, на протяжении многих лет Алина Есенина хранила реликвии поэта и передала в фонды музея более тысячи уникальных предметов и документов. Также сообщается, что она "была большим другом музея, участником многих акций, выставок и проектов". 

Как сообщалось ранее, 16 марта 2016 года в США умер 91-летний Александр Есенин-Вольпин - младший сын Сергея Есенина. Есенин-Вольпин был поэтом и диссидентом, публиковавшим свои стихи на Западе. Его дважды помещали в психиатрическую клинику – за антисоветские стихотворения и за организацию митинга в поддержку писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. В 1972 году сын Есенина эмигрировал в Америку. 

У поэта Сергея Есенина было трое сыновей и одна дочь. 

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