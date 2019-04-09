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Бандиты на BMW похитили 6 млн рублей у посетителя столичного ресторана

19:55
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Преступников удалось задержать по горячим следам

9 апреля в Москве задержали группу злоумышленников, которые украли у мужчины сумку с крупной суммой денег. Преступление произошло около 17:30 в ресторане "Горыныч" на Рождественском бульваре в Мещанском районе ЦАО. 

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Пострадавший сообщил в полицию, что неизвестные отобрали у него сумку и скрылись с места происшествия на автомобиле BMW X5. По данным "Вечерней Москвы", гражданин лишился шести миллионов рублей.  

В городе объявили план "Перехват". Агентство "Москва" пишет, что подозреваемых уже задержали. Сколько человек удалось поймать, не уточняется. 

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