Бандиты на BMW похитили 6 млн рублей у посетителя столичного ресторана

Преступников удалось задержать по горячим следам

9 апреля в Москве задержали группу злоумышленников, которые украли у мужчины сумку с крупной суммой денег. Преступление произошло около 17:30 в ресторане "Горыныч" на Рождественском бульваре в Мещанском районе ЦАО.

Пострадавший сообщил в полицию, что неизвестные отобрали у него сумку и скрылись с места происшествия на автомобиле BMW X5. По данным "Вечерней Москвы", гражданин лишился шести миллионов рублей.

В городе объявили план "Перехват". Агентство "Москва" пишет, что подозреваемых уже задержали. Сколько человек удалось поймать, не уточняется.