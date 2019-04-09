Путин ответил цитатой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США

Дискуссия вышла далеко за рамки арктических проблем

Планы освоения северных полярных регионов и перспективы сотрудничества разных стран в этой сфере обсуждаются в Санкт-Петербурге. Там начал работу 5-й международный форум "Арктика - территория диалога". О стратегии развития российского Заполярья участникам рассказал Владимир Путин. Вкладывать капиталы на нашем севере готовы и зарубежные предприниматели. Но мешают ли этому санкции? Осложняет ли диалог крымский вопрос? И способствует ли росту взаимопонимания русский язык?

Арктика может стать не только ареной противостояния, но и территорией диалога. Именно этой теме посвятили форум, который стал самым масштабным за свою историю. Более 2 тысяч участников приехали из 11 стран. России есть что показать - значительную часть выставочной экспозиции занимают стенды отечественных компаний, передает "ТВ Центр".

Урожай сегодня можно вырастить даже в ледяной пустыне. Современный век освоения Арктики – это, прежде всего, гонка технологий. Во всем - от создания автономных агрокомплексов за полярным кругом до строительства сверхмощных атомных ледоколов. И в этом России нет равных.

Перспективный вид атомных ледоколов - проект "Лидер". Они обеспечат круглогодичную проводку судов. Северный морской путь - кратчайшая магистраль из Азии в Европу и центральный экономический проект России в Арктике. Планы амбициозные, но выполнимые - при условии развития всей прибрежной инфраструктуры и морского флота. На Дальнем Востоке с нуля строится новая верфь, заключены первые контракты на производство 36 судов. К 2024 году на воду будут спущены еще три новых атомных ледокола.

"Наша цель – существенно нарастить здесь объём грузоперевозок. Только по Севморпути – до 80 миллионов тонн уже к 2025 году. Ещё 10–15 лет назад эта цифра казалась абсолютно недостижимой. Сейчас это реалистичная, просчитанная и предметная задача. По итогам прошлого года объём перевозок по Севморпути уже достиг 20 миллионов тонн", - отметил Путин.

Арктика входит в сферу государственных интересов еще и потому, что здесь может быть сосредоточено до 1/3 общемировых запасов углеводородов. Половину планируемого грузопотока по Северному морскому пути составит сжиженный природный газ. С запуском проектов СПГ на Ямале Россия получила реальные шансы на этом рынке стать одним из лидеров.

Что касается нефти - ОПЕК и Россия договорились совместно работать над стабилизацией мирового рынка. О намеренном сокращении добычи говорить пока рано, но учитывать риски приходится.

Модератор, журналист агентства Bloomberg, снова и снова задавал вопросы Владимиру Путину - поднимал тему санкций, Украины и отношений с Вашингтоном. Демократы в США, очевидно, ждали, что комиссия прокурора Мюллера найдет связь Трампа с Россией. Но сенсации не случилось.

"У нас есть такая хорошая книга, "Двенадцать стульев" называется. И там есть такая фраза: "Приезжайте в гости, старушка-мама будет рада". Но адреса не оставил. Ситуация должна созреть. Мы изначально говорили, что эта пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет, потому что лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США. Не было никакого сговора, который господин Мюллер искал, между Трампом и Россией", - заявил Путин.

Продолжая, президент заметил: во внешней политике Соединенные Штаты сами активно вмешиваются в дела других государств. А значит, разве можно считать санкции против России законными?

"Любые санкции, если они законные, должны быть санкционированы Советом Безопасности ООН. А этого нет, значит, они незаконные", - пояснил Путин.

Обсуждение взаимоотношений Москвы и Вашингтона прервали другие высокие гости встречи. Лидеры четырех северных стран - Финляндии, Норвегии, Исландии и Швеции - начали делать замечания модератору за отсутствие интереса к главной теме - Арктике. Путин поддержал коллег и призвал ответственно относится к рискам технологического прогресса.

"Мишек жалко. В данном случае белых медведей, ну я так образно говорю. Вообще всю фауну и в связи с потеплением и, возможно, с освоением арктической зоны, конечно, риски возрастают, мы это должны учитывать", - сказал президент России.

Ещё до общения на форуме Владимир Путин провёл отдельные двусторонние встречи с премьер-министрами Норвегии и Швеции. С президентом Финляндии говорили о туристах, поток которых в обе стороны с каждым годом растет. Вечером беседа продолжилась в более неформальном формате. Пятерка лидеров арктических государств отправилась на деловой ужин.

Петр Вершинин, Владимир Черных, Андрей Алексее, Анна Морозова, "ТВ Центр". Санкт-Петербург.