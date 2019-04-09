Китай и ЕС объединятся против Трампа?

Сближение Пекина и Брюсселя, конечно, не осталось без внимания Вашингтона

Евросоюз и Китай активизируют сотрудничество сразу по нескольким направлениям. Таков итог прошедшего во вторник в Брюсселе 21-го саммита КНР-ЕС. В частности, в рамках соглашений по климату и иранской ядерной программе, из которых в одностороннем порядке не так давно вышли США.

Соглашение, заключённое в последнюю минуту, подчеркивает решимость Европы и Китая продемонстрировать единство перед трамповским "Америка прежде всего", ставшим вызовом принципам многосторонности в международных отношениях, передает "ТВ Центр".

Так сильно Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, кажется, не волновались даже в дни переговоров по "Брекзиту". На лицах - ни тени улыбки. Накануне встречи с китайским премьером в Брюсселе, сообщают СМИ, и вовсе царила паника. Пекин вдруг отказался подписывать итоговую декларацию. А это грандиозный скандал.

"Переговоры были трудными. Но результативными. Нам удалось согласовать совместное заявление, которое определит направление нашего партнерства", - заявил Туск.

В 2020-м Китай обещает подписаться под двусторонним инвестиционным соглашением. Снизить торговые барьеры. И, наконец, открыть европейскому бизнесу двери на собственный рынок. Шаг, которого так ждали в единой Европе.

В реальности Пекин, пишет европейская пресса, верен принципу "разделяй и властвуй". Под контролем китайских компаний уже сотни европейских предприятий и стратегически важных объектов. И пока Брюссель занят "Брекзитом", руководство КНР активно заключает двусторонние соглашения с отдельными станами ЕС.

Последнее - с Италией. Рим согласился поддержать проект "Нового шелкового пути" в обмен на многомиллиардные инвестиции. За что получил выговор от соседей. Но вряд ли они сами втайне не мечтают о столь же выгодных сделках. Так что в Брюсселе точно осознавали: провал этого саммита еще больше развяжет руки. Причем, не только Пекину. Вашингтону.

Вашингтон в ярости. Администрация Трампа еще накануне грозила ввести тарифы на импорт товаров из ЕС в размере 11 миллиардов долларов. Кто знает, на какие меры Трамп решится теперь. Тем более, что ключевое требование - отказаться от сотрудничества с китайским промышленным гигантом Huawei - европейцы выполнять тоже не планируют.

Тем более что Китай обещает и политическую поддержку. Пекин намерен сотрудничать в рамках климатического соглашения - важного для Европы документа, от которого отказался Трамп - и придерживаться условий иранской ядерной сделки. Снова вопреки воле Вашингтона.

Из Брюсселя китайский премьер направляется в Хорватию. Где проведет встречу с 16 представителями государств Центральной и Восточной Европы. Которые, вслед за Италией также рассматривают возможность участия в проекте "Новый Шелковый путь". Это, конечно, еще не разворот на Восток. Но очевидный сигнал на Запад - эпоха однополярного мира закончилась. Как бы этому не противились за океаном.

Екатерина Выскребенцева, ТВ Центр".