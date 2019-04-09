В преддверии Дня Победы стартует акция "Москва - с заботой об истории"

Принести семейные реликвии можно в любой многофункциональный центр

"Москва - с заботой об истории". Так называется городская акция, которая во вторник стартовала в столице. Она даст возможность участникам Великой Отечественной войны и их родственникам передать в госархив фотографии, письма и другие предметы, несущие память о тех страшных событиях. Артефакты войдут в музейные фонды и будут доступны всем, кто интересуется историей.

Белоснежные перчатки. Коробки разного калибра. Упаковочная бумага. Сотрудники центра "Мои документы" готовы к приёму фронтовых фотографий и артефактов военного времени от москвичей, передает "ТВ Центр".

Весточка с фронта, походная фляжка, наградной знак. Личная вещь участника войны - будь он на передовой или в тылу - это память. Свидетельство подвига каждого. Личного вклада в общую победу. Предложение создать "народный архив памяти" озвучили ветеранские организации.

"Дети, родственники, друзья оставляют у себя, как правило, самое ценное и дорогое, что они считают для них. А все остальное, что касается деятельности ветерана в годы войны, не знают, куда деть. Участники и ветераны войны имеют право и должны быть уверены, что их реликвии, связанные с войной, участием в ней, не будут выброшены и забыты", - рассказал первый заместитель председателя Московского комитета ветеранов войны Виктор Закидкин.

Особенно обеспокоены одинокие люди. Кому передать фотографии, записи, документы, награды? Не меньше вопросов и у остальных. То, что может быть не нужно домочадцам лет через 10-20, зачастую просто находка для историка, музейщика и архивиста.

"Это могут быть очерки, дневники, фронтовые газеты, рукописи воспоминаний о военных годах, биографические документы, почетные грамоты, характеристики, заявления об отправке на фронт добровольцем. Извещения о гибели или пропаже без вести. Так называемые похоронки. Фотографии, хлебные карточки, билеты на проезд в городском транспорте, школьные сочинения и дипломные работы тех, кто учился в те годы", - пояснила главный хранитель фондов Главархива Москвы Елена Болдина.

А еще предметы быта, одежда. Чтобы документ не был выброшен за ненадобностью, не выцвел от времени и не был забыт, лучше его доверить тем, кто точно сохранит. На века.

В Главном московском архиве обещают - каждому документу и артефакту, переданному на хранение, присвоят порядковый номер. В перспективе фонды оцифруют, выложат в открытый доступ. Пока объявили о старте акции. И помощниках.

Документы и личные вещи военного времени можно приносить в любой из 130 центров "Мои документы". Заявитель предъявляет паспорт и передаёт артефакты сотруднику МФЦ. Там их сразу же описывают, упаковывают и составляют Акт о передаче вещей в Главархив. В архивном ведомстве в течение месяца документы проверяют на подлинность, ставят каждый на государственный учёт. По итогам процедуры Главархив выдает москвичу соглашение с перечнем единиц хранения, а МФЦ - сертификат об участии в акции "Москва – с заботой об истории".

Если спустя время захочется снова подержать в руках фронтовые письма деда, показать внукам бабушкины награды, то их можно запросить в 4-х читальных залах Главархива. Никто не откажет. Если даже подлинники плохой сохранности, их обещают восстановить. Благо технологии позволяют.

Акция, стартовавшая за месяц до Дня Победы, не привязана к дате или числу. Москвичам в этой новой услуге не откажут в ближайшие годы.

Анастасия Мартынова, Егор Миронов, Станислав Чубин и Сергей Титов, "ТВ Центр".