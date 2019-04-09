Ой, забыла: Меркель не встретила Мэй в Берлине (видео)

Камеры засняли, как британский политик в одиночестве заходит в здание

Канцлер Германии Ангела Меркель традиционно встречает важных гостей в Берлине. Но на этот раз она забыла поприветствовать приехавшую на переговоры по Brexit премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Как показано в видеозаписи, предоставленной изданием The Independent, британский премьер вышла из машины. Поняв, что ее никто не встречает, она в одиночестве пошла в здание по ковровой дорожке.

Тем не менее, спустя какое-то время Мэй вернулась на улицу уже с Меркель. Политики встали перед камерами. Женщины пожали друг другу руки.

Меркель и Мэй по итогам встречи согласились обеспечить упорядоченный выход Великобритании из Евросоюза, передает РИА Новости. Также они обсудили ситуацию в Йемене и Ливии.

12 апреля должен запуститься процесс по выходу Великобритании из ЕС. Мэй попросила перенести этот срок на конец июня. При этом в Брюсселе просят ориентироваться на конец марта следующего года. Окончательное решение будет принято на заседании Европейского совета 10 апреля.

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