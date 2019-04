Актриса Эмилия Кларк шокировала поклонников своим селфи из больницы

32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, которая играет Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", показала фотографию, сделанную после двух операций на мозге. "Мать драконов" предстает на кадре с опухшим лицом, синяками под глазами и проводом, торчащим из головы.

Эту шокирующую фотографию Эмилия Кларк, у которой восемь лет назад случился инсульт, не побоялась показать в эфире телеканала CBS. По словам актрисы, она перенесла две изнурительные операции в 2011 и 2013 году. "Первый раз это было тяжело, во второй раз я почувствовала, что сохранять оптимизм очень трудно", - призналась звезда одного из самых дорогих сериалов в истории.

Ранее сообщалось, что Эмилия Кларк перенесла инсульт во время съемок второго сезона "Игры престолов". Она почувствовала боль во время тренировки в спортзале и едва не потеряла сознание по дороге в туалет.

Напомним, что в апреле россияне смогут увидеть первую серию восьмого сезона культового сериала HBO.

The actress Emilia Clarke, who stars in the Game of Thrones series, has shared images of her recovery from a traumatic brain aneurysm https://t.co/mCFbmjXZRy