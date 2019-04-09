Шутка Путина над Орешкиным попала на видео

Министр не смог ответить на вопрос главы государства

Президент России Владимир Путин пошутил над главой Минэкономразвития страны Максимом Орешкиным. Тот не смог ответить на вопрос главы государства, сообщает ТВЦ.RU.

Это произошло во время выступления на пленарном заседании Международного форума "Арктика — территория диалога". "Мы в прошлом году вложили в импортозамещение – на то, чтобы производить самим то, что раньше покупали за границей, - сколько? 600 миллиардов?", - отметил Путин. В этот момент он попросил уточнить данные у министра экономического развития.

"Сколько всего вложили в прошлом году? В импортозамещение. Не помнит. Министр экономического развития не помнит", — отметил глава государства и улыбнулся. Смехом замечание Путина встретили и сидящие в зале политики, а также сам Орешкин.

До этого министр уже попадал в не очень приятные ситуации. В марте депутаты Госдумы приняли решение перенести дату "правительственного часа" с главой Минэкономразвития. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин раскритиковал выступление Орешкина, предложив ему в будущем не ограничиваться темой малого и среднего бизнеса.

До этого сам Орешкин признавался, что его не любят в правительстве. По его словам, он заставляет министерства выходить из зоны комфорта