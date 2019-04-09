ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шутка Путина над Орешкиным попала на видео

21:53
  • вторник
  • 09 апреля 2019

Министр не смог ответить на вопрос главы государства

Президент России Владимир Путин пошутил над главой Минэкономразвития страны Максимом Орешкиным. Тот не смог ответить на вопрос главы государства, сообщает ТВЦ.RU.

Это произошло во время выступления на пленарном заседании Международного форума "Арктика — территория диалога". "Мы в прошлом году вложили в импортозамещение – на то, чтобы производить самим то, что раньше покупали за границей, - сколько? 600 миллиардов?", - отметил Путин. В этот момент он попросил уточнить данные у министра экономического развития.

"Сколько всего вложили в прошлом году? В импортозамещение. Не помнит. Министр экономического развития не помнит", — отметил глава государства и улыбнулся. Смехом замечание Путина встретили и сидящие в зале политики, а также сам Орешкин.  

До этого министр уже попадал в не очень приятные ситуации. В марте депутаты Госдумы приняли решение перенести дату "правительственного часа" с главой Минэкономразвития. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин раскритиковал выступление Орешкина, предложив ему в будущем не ограничиваться темой малого и среднего бизнеса.

До этого сам Орешкин признавался, что его не любят в правительстве. По его словам, он заставляет министерства выходить из зоны комфорта

Читайте также:
Новости по теме
Международный арктический форум "Арктика – территория диалога"
Международный арктический форум "Арктика – территория диалога"
Министр экономического развития России Максим Орешкин
Министр экономического развития России Максим Орешкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.