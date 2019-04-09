Бывший муж Бузовой объявил о митинге в поддержку Кокорина и Мамаева

Футболисты "Локомотива" не остались в стороне от боли коллег

Игроки футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов, являющийся бывшем мужем Ольги Бузовой, а также Алексей и Антон Миранчуки разместили в своих Instagrtam видеоролик Игоря Шумилина. Он является автором петиции в поддержку полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

По словам активиста, у российских игроков сейчас трудное время. В связи с этим он попросил не оставаться в стороне и не делать акцент на фанатские цвета. "Ребят хотят за драку посадить на три года, но вы-то, как фанаты, понимаете, что мы все с вами за драки давным-давно бы уже сидели", - подчеркнул Шумилин. Он считает, что Кокорин и Мамаев уже понесли наказание, а все, что происходит сейчас — уже беспредел.

Футболистам были предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по статьям Уголовного кодекса "Побои" и "Хулиганство". Следствие установило, что в начале октября прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий сначала на улице избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В СИЗО футболисты находятся уже полгода.