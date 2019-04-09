Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии

Также суд решил оштрафовать его

В Москве Тверской суд признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным в коррупционных преступлениях. Он приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Также он оштрафован на 500 миллионов рублей.

Кроме того, суд признал виновными двух других фигурантов дела. Это брат экс-мэра Андрей Пушкарев, который осужден условно на восемь лет с выплатой штрафа в 500 миллионов рублей, а также предприниматель Андрей Лушников. Он получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Следствие установило, что с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. После этого вместе с директором "Дорог Владивостока" он обеспечил победу этого предприятия в конкурсе и заключил с ним контракты на 1,2 миллиарда рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями "Востокцемента".

Сам Игорь Пушкарев заявил, что не наносил ущерба городу. По его словам, он не подкупал директора муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова.