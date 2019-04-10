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"Мировая кладовая": за что борется Россия в Арктике

10:28
  • среда
  • 10 апреля 2019

Эксперт порассуждал о планах России в Арктике

В эфире программы "События 25-й час" обсудили тему освоения Арктики. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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"Сейчас разгорается борьба за контроль над арктическим регионом. За что борется Россия? Первое – это, конечно, месторождения углеводородов", - сказал в начале беседы Фролов.

"Арктика является "мировой кладовой" в этом плане. Там не только углеводороды, но и другие полезные ископаемые. Одно из направлений роста добычи – это добыча на шельфе и суше арктической зоны. Два варианта работают тут", - пояснил в ответ эксперт.

"То есть мы работаем на перспективу. Ведь еще нужно дождаться решения ООН о признании шельфовой зоны нашей территорией?" – спросил ведущий.

"Да, у нас проводились исследования, что хребет Ломоносова и Менделеева – это продолжение российской континентальной платформы. В последнее время приходят позитивные новости – ООН, скорее всего, одобрит российскую заявку. Дождемся результатов. Это позволит "застолбить" эти огромные территории, где мы сможем вести добычу", - рассказал Юшков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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