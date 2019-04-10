"Мировая кладовая": за что борется Россия в Арктике

Эксперт порассуждал о планах России в Арктике

В эфире программы "События 25-й час" обсудили тему освоения Арктики. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Сейчас разгорается борьба за контроль над арктическим регионом. За что борется Россия? Первое – это, конечно, месторождения углеводородов", - сказал в начале беседы Фролов.

"Арктика является "мировой кладовой" в этом плане. Там не только углеводороды, но и другие полезные ископаемые. Одно из направлений роста добычи – это добыча на шельфе и суше арктической зоны. Два варианта работают тут", - пояснил в ответ эксперт.

"То есть мы работаем на перспективу. Ведь еще нужно дождаться решения ООН о признании шельфовой зоны нашей территорией?" – спросил ведущий.

"Да, у нас проводились исследования, что хребет Ломоносова и Менделеева – это продолжение российской континентальной платформы. В последнее время приходят позитивные новости – ООН, скорее всего, одобрит российскую заявку. Дождемся результатов. Это позволит "застолбить" эти огромные территории, где мы сможем вести добычу", - рассказал Юшков.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен