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Нетаньяху вырвал победу у соперника на выборах в Израиле

08:14
  • среда
  • 10 апреля 2019

ЦИК Израиля огласил предварительные итоги выборов

На внеочередных парламентских выборах в Израиле выходит вперед партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина  Нетаньяху. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Правда, разрыв с главными соперниками - оппозиционным блоком "Кахоль-Лаван" - минимальный. Для его лидера -  бывшего начальника Генштаба Бени Ганца -  это даже стало поводом заявить о собственной победе. В свою очередь, Нетаньяху уже сообщил, что начал переговоры с правыми партиями и почти все обещали поддержать его в качестве премьера страны.

К настоящему времени в ЦИК Израиля сообщили о подсчете 94% голосов. 26,28% из них отданы за "Ликуд", 25,97% - за "Кахоль-Лаван".

Нетаньяху на посту главы кабинета - 13 лет. С небольшими перерывами он занимает его с 1996 года. Эта предвыборная кампания была напряженной и проходила на фоне расследования в отношении действующего премьера уголовных дел о коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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