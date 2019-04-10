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Как сирийская Эль-Кунейтра восстанавливается после войны

09:28
  • среда
  • 10 апреля 2019

В провинции, где еще год назад хозяйничали боевики, сегодня - гул техники

В сирийской провинции Эль-Кунейтра  развернуты масштабные работы по ремонту дорог, плотины, систем энергоснабжения и орошения. К довоенному уровню возвращаются показатели хозяйств по разведению рыбы. Кроме восстановления инфраструктуры, власти таким образом еще и решают вопрос безработицы. Тысячи людей уже трудоустроены, а предприниматели регулярно получают новые заказы.

Подробности смотрите в репортаже специального корреспондента телеканала "ТВ Центр" Павла Прокопенко.

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