Как сирийская Эль-Кунейтра восстанавливается после войны

В провинции, где еще год назад хозяйничали боевики, сегодня - гул техники

В сирийской провинции Эль-Кунейтра развернуты масштабные работы по ремонту дорог, плотины, систем энергоснабжения и орошения. К довоенному уровню возвращаются показатели хозяйств по разведению рыбы. Кроме восстановления инфраструктуры, власти таким образом еще и решают вопрос безработицы. Тысячи людей уже трудоустроены, а предприниматели регулярно получают новые заказы. Подробности смотрите в репортаже специального корреспондента телеканала "ТВ Центр" Павла Прокопенко. Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен