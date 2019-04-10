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Появилось пугающее видео песчаной бури в Индии

09:44
  • среда
  • 10 апреля 2019

Мощная песчаная буря накрыла несколько штатов в Индии

В Сети появились впечатляющие кадры из Индии.  На северо-западные штаты страны обрушилась мощная песчаная буря. На видео стена пыли, высотой с многоэтажку, накрывает все вокруг. Всё это сопровождалось резким похолоданием, порывистым ветром и проливным дождем, сообщает "ТВ Центр".

Основной удар стихии пришелся на штат Раджастхан. Из-за практически нулевой видимости остановилось автомобильное движение, задержаны десятки авиарейсов. Жертв среди населения нет, однако серьезно пострадал урожай и городская инфраструктура.

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