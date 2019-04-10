Появилось пугающее видео песчаной бури в Индии

Мощная песчаная буря накрыла несколько штатов в Индии

В Сети появились впечатляющие кадры из Индии. На северо-западные штаты страны обрушилась мощная песчаная буря. На видео стена пыли, высотой с многоэтажку, накрывает все вокруг. Всё это сопровождалось резким похолоданием, порывистым ветром и проливным дождем, сообщает "ТВ Центр".

Основной удар стихии пришелся на штат Раджастхан. Из-за практически нулевой видимости остановилось автомобильное движение, задержаны десятки авиарейсов. Жертв среди населения нет, однако серьезно пострадал урожай и городская инфраструктура.

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