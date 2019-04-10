ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Судьбу Brexit решат на экстренном саммите ЕС

09:09
  • среда
  • 10 апреля 2019

В случае отказа в отсрочке Британия покинет Евросоюз в пятницу

Выход Британии из ЕС может быть отложен ещё на год. Отсрочка будет обсуждаться в среду на экстренном саммите ЕС, передает "ТВ Центр".

Ключевой вопрос, на который предстоит ответить Терезе Мэй - для чего Великобритании перенос Brexit? Сейчас премьер называет дату 30 июня. Окончательное решение по срокам представители всех 27 стран должны принять единогласно.

Если европейские лидеры откажут Мэй в отсрочке, Британия должна будет покинуть ЕС уже в эту пятницу, 12 апреля, по жесткому сценарию, то есть без какого-либо соглашения с Брюсселем.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Саммит ЕС
Саммит ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.