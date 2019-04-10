Судьбу Brexit решат на экстренном саммите ЕС

В случае отказа в отсрочке Британия покинет Евросоюз в пятницу

Выход Британии из ЕС может быть отложен ещё на год. Отсрочка будет обсуждаться в среду на экстренном саммите ЕС, передает "ТВ Центр".

Ключевой вопрос, на который предстоит ответить Терезе Мэй - для чего Великобритании перенос Brexit? Сейчас премьер называет дату 30 июня. Окончательное решение по срокам представители всех 27 стран должны принять единогласно.

Если европейские лидеры откажут Мэй в отсрочке, Британия должна будет покинуть ЕС уже в эту пятницу, 12 апреля, по жесткому сценарию, то есть без какого-либо соглашения с Брюсселем.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен