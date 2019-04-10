Путин назвал исказившего его слова переводчика бандитом

Речь шла о российско-шведских торговых отношениях

Президент России Владимир Путин поправил переводчика шведского языка, который немного исказил его слова на встрече с премьером-министром Швеции Стефаном Левеном в рамках Арктического форума в Санкт-Петербурге.

В беседе Путин назвал шведских бизнесменов друзьями, а переводчик заменил это слово на более нейтральное – "партнеры", пишет "Газета.Ru". "Я сказал "друзья", а он — "партнеры". Бандит!", - заметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на трудности, российско-шведские отношения продолжают развиваться. Так, за прошлых год товарооборот между странами вырос на 30%.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил Life.ru, что "друзья" и "партнеры" – однокоренные слова в шведском языке.