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Путин назвал исказившего его слова переводчика бандитом

09:00
  • среда
  • 10 апреля 2019

Речь шла о российско-шведских торговых отношениях

Президент России Владимир Путин поправил переводчика шведского языка, который немного исказил его слова на встрече с премьером-министром Швеции Стефаном Левеном в рамках Арктического форума в Санкт-Петербурге.

В беседе Путин назвал шведских бизнесменов друзьями, а переводчик заменил это слово на более нейтральное – "партнеры", пишет "Газета.Ru". "Я сказал "друзья", а он — "партнеры". Бандит!", - заметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на трудности, российско-шведские отношения продолжают развиваться. Так, за прошлых год товарооборот между странами вырос на 30%.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил Life.ru, что "друзья" и "партнеры" – однокоренные слова в шведском языке.

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