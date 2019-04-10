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Внимание к Юлии Началовой возмутило Госдуму

08:17
  • среда
  • 10 апреля 2019

Депутаты считают такое поведение некорректным

Смерть Юлии Началовой не даёт покоя не только многочисленным поклонникам, журналистам, но и депутатам. В Госдуме возмущены тем вниманием, которое СМИ уделили рано ушедшей певице.

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Недоволен продолжительным обсуждением причины смерти Юлии Началовой депутат Госдумы Николай Рыжак. В качестве примера он привёл юбилей Алексея Фатьянова. Фронтовому певцу и поэту в начале марта исполнилось бы 100 лет. И хотя Фатьянов умер ещё в ноябре 1959-го, Рыжак посетовал, что "ни один телеканал не отреагировал в должной мере" на его юбилей.

"А о Началовой, царство ей небесное, сколько мы говорили? Ну, дней десять. И так и этак показывали. Даже некорректно — всю семью пересмотрели" , — заявил Рыжак изданию ФАН.

Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни в одной из столичных больниц, куда попала в начале марта. Поначалу представители певицы попытались скрыть её госпитализацию, однако затем признали факт проблем со здоровьем.

Достоверных сведений о состоянии Началовой практически не было. СМИ сообщали, что певица страдала от подагры, волчанки и диабета. В связи с ухудшением состояния медики ввели Началову в состояние искусственной комы и провели вмешательство на ноге. Сообщалось, что врачи её ампутировали, однако родные исполнительницы эту информацию опровергли.

Как сообщил отец Юлии Началовой, она умерла из-за остановки сердца. Похоронили певицу на Троеуровском кладбище Москвы.

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