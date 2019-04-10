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Шляпка-борщ мамы Королевой вызвала оторопь

08:50
  • среда
  • 10 апреля 2019

Певице посоветовали не превращать маму в посмешище

Мама Наташи Королевой произвела фурор во время совместного выхода в свет с дочерью. Людмила Порывай водрузила на голову необычную шляпку.

Видео Королева опубликовала в своем инстаграме. В комментарии к нему певица пояснила, что головной убор смастерил ее муж Тарзан. Шляпу она назвала борщевым набором, поскольку конструкция сооружена из моркови, лука, свеклы, листьев капусты. Сама Порывай рассказала, что ее сделал любимый зять в благодарность за вкуснейший борщ с пампушками.

Однако подписчики старания Тарзана не оценили. Пользователи предположили, что Людмила Порывай впадает в маразм, а дочь вместе с зятем ее в этом поддерживают. 

"Головной убор отпад. Ну хватит маме уже жечь! Какая то уже пародия", - пишет iul2982 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, - прим. редакции). "Кризис жанра, прям лицедеи.... блин.... ну зачем????? Мама эта смешная", - поддерживает ее artemovaelena27. "Люблю, но сейчас реально перебор. Пора тормоза включать, с мамы клоуна делать", - негодует kroshka1987sveta.

Однако нашлись и те, кому головной убор понравился. "Мама просто берёт от жизни всё!!!! И правильно делает!!!! Самая классная мама - Люда!!!" - написали в комментариях к одному из негативных комментариев.

 

 

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