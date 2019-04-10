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Далай-лама госпитализирован в Индии

08:51
  • среда
  • 10 апреля 2019

У него нашли легочную инфекцию

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV госпитализирован в частную больницу в Нью-Дели. У него диагностировали инфекцию органов грудной клетки.

Как рассказал личный секретарь Далай-ламы, он почувствовал себя нехорошо в Дхармсале (город, где находится резиденция Далай-ламы- прим.ред). и после чего его госпитализировали в столицу Индии.

На данный момент духовный лидер проходит лечение, его состояние стабильно. Он сможет покинуть больницу уже через три дня, пишет интернет-газета "Дни.ру".

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Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV
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