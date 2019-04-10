Далай-лама госпитализирован в Индии

У него нашли легочную инфекцию

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV госпитализирован в частную больницу в Нью-Дели. У него диагностировали инфекцию органов грудной клетки.

Как рассказал личный секретарь Далай-ламы, он почувствовал себя нехорошо в Дхармсале (город, где находится резиденция Далай-ламы- прим.ред). и после чего его госпитализировали в столицу Индии.

На данный момент духовный лидер проходит лечение, его состояние стабильно. Он сможет покинуть больницу уже через три дня, пишет интернет-газета "Дни.ру".