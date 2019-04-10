СК завел дело на литовских судей за приговор министру обороны СССР

В Литве бывшего главу Минобороны СССР признали военным преступником и приговорили к десяти годам тюрьмы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, заочно приговорившего бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к десяти годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тогда в ходе несанкционированных выступлений сторонников независимости у телецентра погибли 14 человек. В их гибели обвинили советских спецназовцев. Приговоры вынесены десяткам российских граждан, в подавляющем большинстве заочно, но двоим дали реальные сроки. Никаких весомых доказательств военных преступлений за эти годы обвинители так и не нашли.

Как заявили в СКР, судьи подозреваются в вынесении заведомо неправосудного договора. "Не приняты во внимание факты стрельбы по гражданскому населению с крыш и верхних этажей прилегающих зданий, хотя достоверно известно, что в конфликте участвовала третья сторона. В приговоре судьи констатировали тот факт, что "по существу нет возможности конкретизировать, от действий кого из обвиняемых возникли наиболее тяжкие последствия, то есть убийство гражданских лиц и причинение телесных повреждений". Таким образом, они грубо проигнорировали один из принципов уголовного судопроизводства, согласно которому все сомнения трактуются в пользу обвиняемых", - пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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