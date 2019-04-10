ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК завел дело на литовских судей за приговор министру обороны СССР

10:02
  • среда
  • 10 апреля 2019

В Литве бывшего главу Минобороны СССР признали военным преступником и приговорили к десяти годам тюрьмы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, заочно приговорившего бывшего  министра обороны СССР Дмитрия Язова к десяти годам лишения свободы по делу о  январских событиях 1991 года в Литве. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тогда в ходе несанкционированных выступлений сторонников независимости у телецентра погибли 14 человек. В их гибели обвинили советских спецназовцев. Приговоры вынесены десяткам российских граждан, в подавляющем большинстве заочно, но двоим дали реальные сроки. Никаких весомых доказательств военных преступлений за эти годы обвинители так и не нашли.

Как заявили в СКР, судьи подозреваются в вынесении заведомо неправосудного договора. "Не приняты во внимание факты стрельбы по гражданскому населению с крыш и верхних этажей прилегающих зданий, хотя достоверно известно, что в конфликте участвовала третья сторона. В приговоре судьи констатировали тот факт, что "по существу нет возможности конкретизировать, от действий кого из обвиняемых возникли наиболее тяжкие последствия, то есть убийство гражданских лиц и причинение телесных повреждений". Таким образом, они грубо проигнорировали один из принципов уголовного судопроизводства, согласно которому все сомнения трактуются в пользу обвиняемых", - пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов
Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов
Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов
Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.