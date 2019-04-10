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Сколько нужно денег для достойной жизни в России

09:29
  • среда
  • 10 апреля 2019

Половина россиян уверены, что никогда не смогут достичь нужного уровня заработка

Среднестатистическому россиянину для достойной жизни нужно получать порядка 66 тысячи в месяц. Под понятием "благополучная жизнь" жители нашей страны понимают наличие собственного жилья, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и образование, покупать качественные продукты, посещать культурные мероприятия, путешествовать по своей стране и за границу, заниматься спортом и хобби.

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В Москве эта сумма выше – жителям столицы хотят зарабатывать не менее 100 тысяч в месяц. Петербуржцы – 90 тысяч. Самые невысокие зарплатные запросы у жителей Читы Улан-Удэ, а также Барнаула и Якутска – им нужно от 50 до 55 тысяч рублей в месяц, сообщает "Российская газета".

При этом каждый второй россиянин (48%) считает, что никогда не сможет получать достойную зарплату. Тем не менее каждый четвертый (24%) утверждает, уже добился необходимого ежемесячного заработка.

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