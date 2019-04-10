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Нос Порошенко выдал в нем патологического лгуна

09:20
  • среда
  • 10 апреля 2019

Признаниям в трезвости общественность не поверила

Специалисты пришли к выводу, что Петр Порошенко является патологическим вруном. На это указывает поведение действующего президента Украины.

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Петр Порошенко признался в пьянстве

Внимание привлекло телеинтервью Порошенко, в котором он заверил, что не употребляет алкоголь. При этом президент сделал движение рукой, которое может говорить о том, что он солгал.

"Вы видели, что он сделал? Он говорит: "Я не пью" и в это время делает движение, нос так – раз. А психологи говорят, что, когда человек трогает нос, это значит, что он врет", – заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот. Об этом пишут Дни.ру.

Накануне в интервью украинскому телеканалу Петр Порошенко заявил, что не употребляет алкоголь. Последний раз пьяным видела его жена больше 35 лет назад. В том же интервью он назвал себя русскоязычным человеком, хотя на протяжении всего своего президентства он создавал условия для притеснения русского языка.

Лживость Порошенко подтверждает и поступки президента. В начале апреля он подписал указ о праздновании на Украине Дня победы 8-9 мая, хотя местные политики регулярно требуют отменить этот праздник.

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