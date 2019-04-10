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Осточертевшему украинцам Порошенко предложили уйти по-хорошему

10:04
  • среда
  • 10 апреля 2019

Действующий президент не сможет одержать победу во втором туре

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко не сможет честно выиграть второй тур выборов. Такое мнение выразил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

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Положение действующего президента могут спасти только массовые фальсификации, поскольку уровень его поддержки в стране крайне низок – Порошенко "крайне осточертел" украинцам, рассказал политик газете "Известия".

"Любой нормальный человек на месте Порошенко просто ушел бы в отставку, и дело с концом", - заявил бывший глава украинского кабмина.

На фоне всеобщим недовольством Порошенко фигура другого кандидата в президенты – Владимира Зеленского – сильно выигрывает, добавил Азаров.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, Петр Порошенко — 15,59%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% украинцев. Таким образом, борьбу во втором туре, который состоится 21 апреля, продолжат Зеленский и Порошенко.

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