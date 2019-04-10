Россияне боятся заразиться ВИЧ от комаров

Уровень знаний о вирусе иммунодефицита в стране катастрофически низок

Россияне плохо информированы о распространении ВИЧ, что создает большую угрозу стремительного распространения инфекции среди населения.

Каждый шестой житель нашей страны считает, что вирусом иммунодефицита можно заразиться через комариный укус, а каждый десятый - через общую посуду и еду. 15% до сих пор сомневаются в пользе презерватива для защиты от ВИЧ.

При этом только половина россиян знают, что ВИЧ может передаваться ребенку во время беременности, родов и при грудном вскармливании, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

По данным врачей и экспертов, низкий уровень информированности связан с недостаточным распространением информации о ВИЧ среди населения. Сведения можно найти только на специализированных сайтах, но туда большинство россиян не заходят, а на популярных телеканалах никакой социальной рекламы нет.

С момента регистрации первого случая смерти от СПИДа в 1987 году в России уже умерли 318 тысяч человек. Порядка 500 тысяч человек не знают, что они заражены.