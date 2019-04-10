Видео из квартиры в Екатеринбурге, в которой прогремел взрыв

По предварительным данным, взорвался самогонный аппарат

Пожарные смогли потушить пожар, возникший после взрыва в многоэтажке Екатеринбурга. Об этом сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве рассказали, что горела квартира на 15 этаже на площади около 30 квадратных метров. Тушение пожара заняло около 20 минут. По предварительным данным, пострадали два человека. Они госпитализированы.

Тем временем местные СМИ публикуют видео из сгоревшей квартиры. На кадрах видно, что квартира выгорела дотла. Журналисты портала E1.RU заметили в одном из помещений агрегат, похожий на самогонный аппарат.