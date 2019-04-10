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Названы приметы скорого развода

10:37
  • среда
  • 10 апреля 2019

Молодоженам советуют не кидаться в друг друга тортом

Свадебные фотографы рассказали о приметах, которые могут еще на этапе подготовки и проведения свадьбы предсказать, будет брак долгим или нет. Помимо очевидных причин, в список попали не совсем обычные.

Своими историями фотографы поделились на сайте Reddit. Чаще всего к скорому разводу приводит ссора прямо во время свадьбы. Фотографы вспоминают случаи, когда молодожены даже не смотрели друг на друга во время церемонии.

Вряд ли стоит ждать долгого брака, если один из супругов постоянно молчит. К разводу приведет и неуважительное отношение к желаниям партнера при планировании торжества.

Развод грозит и тем парам, которые решили позабавиться с тортом. По словам фотографов, большинство пар, которые кидали торт в лицо друг другу, вскоре расставались. Те же, кто этого не делал, были счастливы в браке.

Еще несколько фотографов рассказали, что все свадьбы, которые они снимали в парках, закончились разводом, пишет Лента.ру.

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