В Петербурге возобновились дискуссии на Арктическом форуме

Продолжит работу и Владимир Путин - у него запланирована встреча с президентом Исландии

Утром на V Международном форуме "Арктика - территория диалога" возобновились дискуссии. В Санкт-Петербурге политики, инвесторы и эксперты обсуждают перспективы развития российского Заполярья. Среди главных тем - разработка экологически чистых технологий, поддержка прикладных научных исследований, выстраивание диалога с бизнесом. В форуме накануне принимали участие лидеры скандинавских стран, а также президент Исландии. В среду Владимир Путин проведёт с ним двустороннюю встречу.

Через несколько часов Арктический форум завершает свою работу, по сути, давая старт новому этапу развития региона. За три дня здесь прошли десятки дискуссий, семинаров и презентаций, на которых, кроме двух тысяч участников, присутствовали ключевые министры и лидеры пяти северных государств. Представители России не раз подчеркивали, что в Арктике мы готовы к тесному международному сотрудничеству. Еще один важный итог форума в правительстве началось активное обсуждение налоговых преференций для компаний, готовых работать за полярным кругом.

"Мы исходим из того, что никаких отдельных территорий опережающего развития в Арктике создаваться не будет, мы всю Арктику будем считать преференциальной территорией. Это будет действовать по всем проектам: добыча углеводородов на шельфе и континентальной части России, производство сжиженного природного газа", - пояснил вице-премьер Юрий Трутнев.

Задача, которую поставил президент - уровень жизни людей в северных регионах по всем основным показателям не должен отличаться от среднероссийского. Это раньше Арктика была местом для подвигов, теперь должно быть иначе.

Современная Арктика - это уже не "жизнь на льдине", описанная советским героем и исследователем Иваном Папаниным. Регион становится зоной управляемого риска, где можно вести предсказуемую экономическую деятельность. Благодаря подобным форумам многие международные игроки это понимают.

Арктика входит в сферу государственных интересов еще и потому, что здесь могут быть сосредоточены обширные запасы углеводородов. С запуском проектов СПГ на Ямале Россия получила реальные шансы на этом рынке стать одним из лидеров.

"Текущие проекты в Арктике делают Россию очень сильным игроком на мировой арене. Разработка газовых и нефтяных месторождений - это рискованное и дорогостоящее занятие. Думаю, некоторые из этих предложений будут использоваться на протяжении многих десятилетий", - сказал Питер Стюард, главный аналитик по вопросам энергетики InterfaxGlobalEnergy.

Именно поэтому на форуме была затронута и тема милитаризации Арктики. Многие страны хотели бы нарастить свое военное присутствие в регионе. Пожалуй, самая активная - боевая авиация НАТО, хотя и российские самолеты ведут патрулирование над нейтральными водами.

"Президент Финляндии как представитель нейтрального государства некоторое время назад предложил, чтобы военные самолеты летали с включенными транспондерами, то есть с приборами, которые идентифицируют самолет. Мы согласились, и сразу же внесли это предложение в рамках наших отношений с НАТО. Ответ со стороны НАТО отрицательный. Вот и спросите у НАТО, почему они не соглашаются", - заявил Владимир Путин.

Впрочем, в любом случае Россия рассматривает Арктику как территорию диалога. Дипломатический марафон президента России продолжается. Сегодня он проведет встречу с президентом Исландии, который накануне уже удивил участников форума знанием русского языка.

Петр Вершинин. Владимир Черных. Андрей Алексеев. Анна Морозова. Александр Плешкин. Сергей Карасев. "ТВ Центр". Санкт-Петербург.

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