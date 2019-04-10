Штаб Порошенко нелепо оправдался за плакаты с Путиным

Сюжет не намекает на связь Владимира Зеленского с Кремлем, уверяют у Порошенко

Украинский боксёр Владимир Кличко призвал участников второго тура президентской гонки Петра Порошенко и Владимира Зеленского сдать дополнительные анализы. Для этого политикам надо прибыть в спорткомплекс "Олимпийский" в Киеве. Заявление Кличко сделал во время совместной пресс-конференции с экспертами Добровольной антидопинговой ассоциации. Её специалисты сообщили, что готовы провести все процедуры на месте. А вот исследовать пробы будут в США, на базе медицинской лаборатории в Солт-Лейк-Сити. Порошенко и Зеленского будут ждать в спорткомплексе до наступления вечера. Тем временем, избирательная кампания на Украние отмечена новыми скандалами. В городах разместили рекламные щиты с изображениями Владимира Путина.

О своих планах на ближайшую пятилетку, если кто-то из них станет президентом Украины, Порошенко и Зеленский говорят все меньше. А второй тур выборов все ближе. Предвыборная борьба больше уже напоминает драку, передает "ТВ Центр".

Разгорается скандал вокруг новых билбордов действующего президента. Как пояснили в штабе Порошенко, таким образом они хотели продемонстрировать избирателям как Петр Алексеевич умеет смело смотреть в глаза российскому лидеру. Но избиратели, конечно, поняли все по-своему. С критикой на действующего президента обрушились и бывший соратник Мустафа Найем, и другие депутаты рады Светалана Залищук и Виктор Балога.

"Если я не хочу поддерживать ваше воровство, лицемерие и обман - я тоже Путин? Вы серьезно?! А 60% военнослужащих, которые не поддержали вас на фронте, - это Путин?" – негодует Найем.

"У меня только один вопрос к авторам этого махрового трэша: 60% военных, которые на специальных избирательных участках в зоне боевых действий проголосовали не за действующего президента, они за Путина? 84% избирателей не поддержали Порошенко в первом туре, они путинисты?" – задается вопросами Залищук.

"Он называет избирателями Путина всех, кто против него. Окей, гайз! Но если следовать вашей логике, то в первом туре "Путина" выбрали не только в Днепре, Запорожье, Одессе и Николаеве, но и там, где даже Москва не мечтала - на Волыни, на Буковине, в Киеве и даже кое-где в Галиции", - пишет Балога.

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила в саркастической манере, указав, что даже великие мастера пиара - никто по сравнению с нынешними украинскими политтехнологами.

"Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги "PR. Что это такое?", уверена, ушёл бы в монастырь после увиденного. И увёл бы туда всех белодомовских идеологов "демократизации" Украины", - иронизирует представитель МИД.

А ведь предвыборная борьба перерастает в драку и в прямом смысле слова. Накануне возле здания, где базируется штаб Владимира Зеленского, подрались сторонники обоих кандидатов. За кулисами телевизионного ток-шоу депутат от блока Петра Порошенко Олег Барна набросился на представителя команды Зеленского. В другой студии в прямом эфире политик Евгений Червоненко, размяв плечи, попытался побить депутата Алексея Гончаренко. Но благодаря ведущим ограничились лишь словесной перепалкой.

Тем временем, стало известно о первых шагах Владимира Зеленского на посту президента. Шоумен готов начать прямые переговоры с Владимиром Путиным, правда, при участии международных наблюдателей, назначить честных судей Высшего антикоррупционного суда и создать экспертный орган, который поймет, "что происходит в стране".

Вести прямые договоры с республиками Донбасса Зеленский не собирается, но намерен привлечь к Нормандскому формату Великобританию и США.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".