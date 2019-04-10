Угрозы США не подействовали: Турция выбрала российское оружие

Анкара готова закупить новые комплексы С-400 и найти замену американским F-35

Если США откажут Турции в поставках комплексов "Пэтриот", Анкара может заключить ещё одну сделку с Москвой о приобретении систем С-400. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. Хотя и существующие контракты по закупкам российских ПВО вызывают раздражение Вашингтона. Угрозы летят и в адрес Каира, который тоже не спешит сворачивать военное сотрудничество с нашей страной.

Выступление госсекретаря США в Конгрессе уже называют поджаркой на гриле. Законодатели устроили Помпео форменный перекрестный допрос о содержании внешней политики. И тому ничего не оставалось, как разыграть беспроигрышную карту: санкций против тех, кто не желает следовать сценариям Вашингтона. Ультиматумы следовали один за другим. Египту Помпео отказал в финансовом поддержке в случае, если Каир закупит российские истребители Су-35, передает "ТВ Центр".

"Мы ясно говорили, что такие закупки влекут применение ограничений в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции". Мы получили заверения, что Каир это понимает. И я очень надеюсь, что они решат не двигаться дальше в вопросе таких закупок", - заявил Помпео.

Информация о возможной поставке Египту нескольких десятков Су-35 на два миллиарда долларов появилась в марте и сразу вызвала негодование Вашингтона. Примечательно, что свое жесткое заявление госсекретарь сделал буквально по следам встречи президента Египта Фаттаха ас-Сиси с Дональдом Трампом. А ведь казалось, что в Овальном кабинете Белого дома царят мир и взаимопонимание.

"Очень активно развивается сотрудничество в торговой сфере, а также в оборонной. Египет для нас - крупный партнер. Мы много работаем вместе, и я думаю, что у нас никогда не было лучших отношений, чем сейчас", - говорил только Дональд Трамп.

Но США уже давно доказали: от любви до ненависти в отношениях даже с самыми близкими союзниками и партнерами - один шаг. Там же, в Конгрессе, Майк Помпео поставил ультиматум и Турции: стране НАТО со второй по мощи армией Вашингтон не будет поставлять новейшие американские истребители F-35, если Анкара закупит у России системы ПВО С-400. Ответ президента Эрдогана последовал незамедлительно. Заявление он сделал прямо на борту самолета, возвращаясь с переговоров с Владимиром Путиным в Москве.

"Покупка Анкарой С-400 является предметом международного интереса, наших министров постоянно спрашивают, не поменяла ли Турция своё решение. Мы им заявляем, что это завершённое дело. Поставки С-400, как предполагалось ранее, будут в июле, но, возможно, это произойдет даже раньше", - заявил турецкий лидер.

Опубликовавшая интервью Эрдогана газета "Сабах" добавляет, что ранее даже генсек НАТО Столтенберг признал покупку С-400 суверенным правом Анкары и его слово важнее, чем заявления вашингтонских политиков, видящих в этом контракте угрозу безопасности США. При этом следует добавить, что российские системы ПВО намного эффективнее американских, как и российские самолеты. И к тому же дешевле. Так что, как принято в таких случаях говорить в деловых кругах: только бизнес, ничего личного. Этому принципу и следуют Турция и Египет. Но США на фронте торговой войны, как это уже было продемонстрировано ранее в отношении Китая, все переводят в сферу политики и безопасности.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".