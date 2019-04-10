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В Израиле развернулась ожесточенная борьба за места в парламенте

11:55
  • среда
  • 10 апреля 2019

Партиям "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", которые по итогам выборов получили по 35 кресел в Кнессете, предстоит сформировать коалиции

На внеочередных парламентских выборах в Израиле в лидеры вырвались сразу два политических объединения. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Нетаньяху вырвал победу у соперника на выборах в Израиле

К этому часу подсчитано 97% бюллетеней, но уже известно, что партия "Ликуд", которую возглавляет премьер страны Биньямин Нетаньяху и центристский блок "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца получают по 35 кресел в парламенте.

Оба политика уже объявили о своей победе, однако для центристов такое заявление - несколько преждевременное. Чтобы сформировать парламентское большинство, партиям необходимо заполучить 61 кресло в Кнессете. Нетаньяху сообщил, что ведёт переговоры с малыми правыми блоками с целью создать коалицию. В случае победы он пойдёт уже на пятый премьерский срок.

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