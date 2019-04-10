В Общественной палате обсудили работу такси

Стандарты ценообразования должны быть прописаны в специальном законопроекте, считают в ОП

Организацию работы такси и введение обязательного страхования гражданской ответственности для перевозчиков обсудили на заседании российской Общественной палаты. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как отметили в ходе слушаний, на качество услуг негативно сказывается резкий рост затрат таксопарков при общем снижении тарифов. Поэтому стандарты ценообразования должны быть прописаны в специальном законопроекте. Кроме того, зашла речь и об ужесточении требований к квалификации таксистов, однако учитывать необходимо интересы всех сторон - как клиентов, так и компаний, оказывающих услуги.

"Российский рынок таксомоторных перевозок показывает поступательную динамику за последние пять лет. Его уникальной особенностью является наличие сильных отечественных игроков. Вот это очень важно - не навредить развитию экономики за счет лишних ограничений или регулятивных функций", - сказал председатель комиссии ОП России по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Борис Алёшин.