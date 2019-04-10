ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Общественной палате обсудили работу такси

11:59
  • среда
  • 10 апреля 2019

Стандарты ценообразования должны быть прописаны в специальном законопроекте, считают в ОП

Организацию работы такси и введение обязательного страхования гражданской ответственности для перевозчиков обсудили на заседании российской Общественной палаты. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как отметили в ходе слушаний, на качество услуг негативно сказывается резкий рост затрат таксопарков при общем снижении тарифов. Поэтому стандарты ценообразования должны быть прописаны в специальном законопроекте. Кроме того, зашла речь и об ужесточении требований к квалификации таксистов, однако учитывать необходимо интересы всех сторон - как клиентов, так и компаний, оказывающих услуги.

"Российский рынок таксомоторных перевозок показывает поступательную динамику за последние пять лет. Его уникальной особенностью является наличие сильных отечественных игроков. Вот это очень важно - не навредить развитию экономики за счет лишних ограничений или регулятивных функций", - сказал председатель комиссии ОП России по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Борис Алёшин.

Читайте также:
Новости по теме
Автомобили такси
Автомобили такси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.