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В Белгороде крыши чистят с помощью беспилотников

12:10
  • среда
  • 10 апреля 2019

В регионе используют новые технологии, чтобы выявить дефекты кровель

В Белгороде коммунальные службы теперь используют беспилотники для обследования состояния кровли, сообщает "ТВ Центр".

На аппарате установлены сразу две камеры. Одна передаёт привычное изображение, вторая - тепловизорная - отображает цветовые диаграммы. Таким образом можно разглядеть даже самые мелкие щели, через которые уходит тепло. Изображения загружают в специальную программу, которая определяет повреждения. А затем специалисты дают рекомендации по ремонту и высчитывают стоимость работ.

"В рамках проекта мы обучили наш программный комплекс распознавать дефекты плоских ровных кровель. Типовые дефекты – это дефекты деформационного характера, вспучивание кровли или прогибы ее. Может распознавать трещины, может распознавать отрывы каких-либо элементов кровли. Распознает инородные предметы на поверхности кровли", - сообщил руководитель проекта "Аэродефектообследование кровель зданий и сооружений" Александр Долженко.

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